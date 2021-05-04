شكرا لمتابعة خبر عن تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر بـ15 دقيقة بعد الشروق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميمًا للتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة،

وجاء ذلك استنادًا إلى ما ورد من اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد والجوامع خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

كما حدد التعميم وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة.