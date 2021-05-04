شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تحدد مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.

وقالت الموارد البشرية أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ، وتنتهي بنهاية يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، وذلك وفقاً للفقرة "ج" من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ستكون بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442هـ، ولمدة 4 أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.