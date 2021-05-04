شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الفوزان» يوضح حكم التزام عشاء الوالدين في أيام محددة من كل رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم التزام ما يسمى بعشاء الوالدين في أيام محددة من كل رمضان.

وقال الشيخ صالح الفوزان، خلال مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن هذا لا أصل له، لافتًا إلى أن إطعام الطعام مطلوب في كل وقت وبحسب الحاجة، داعيًا إلى عدم التقيد بليالٍ معينة.