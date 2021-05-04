شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح مهمة للراغبين في السفر الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح دكتور وليد البديوي استشاري طب الأسرة أبرز نصائح للراغبين في السفر الدولي مع قرب موعد تعليق السفر.

قال الاستشاري يجب الحذر والإلتزام بالتعليمات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المسافر لابد أن يكون على علم باشتراطات الدولة التي سيتوجه إليها، كما يجب التباعد عن أي شخص يظهر عليه علامات المرض

وتابع "عدم محاولة لمس السلالم الكهربائية عند الصعود ، وعدم إستخدام باطن اليد في الضغط على المصعد لأنه يمكن أن يضع الشخص يده على وجهه وتنتقل العدوى فالأفضل استخدام ظاهر اليد".

وأكد على ضرورة استخدام المسافر الأسطح الأقل ملامسة للجسم وإرتداء الكمامة وتجنب لمس العين والفم والأنف،وتنظيف اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون او الكحول".