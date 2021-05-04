“هدف”: إعفاء مستفيدي إعانة البحث عن عمل من التسجيل الأسبوعي خلال إجازة العيد

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عدم إلزام مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل بإتمام المهام والزيارة الأسبوعية في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك الواقعة بين 7 مايو الجاري وحتى 17 مايو.

وتأتي إجراءات الإعفاء، في إطار حرص الصندوق على التيسير والتسهيل على عملائه ومستفيديه خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأسهم “هدف” في تمكين مستفيدي “حافز” وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل، وانتقالهم لفئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب. Source almnatiq





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