“الشؤون الإسلامية” توجه بالتوسع في إقامة صلاة العيد بالمساجد والجوامع

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وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، كافة فروع الوزارة في مناطق المملكة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وتضمن التوجيه تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد والجوامع .

Source akhbaar24

