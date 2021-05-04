مدرب منتخب المغرب يطالب أمرابط بالرحيل عن النصر

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كشفت مصادر عن رغبة المدير الفني للمنتخب المغربي، البوسني وحيد خليلهودزيتش، في عودة نجم نادي النصر، نور الدين أمرابط للدوريات الأوروبية بداية من الموسم المقبل.
وطالب خليلهودزيتش وفقاً لـ”الاقتصادية” اللاعب بضرورة العودة إلى أوروبا للاستمرار في صفوف المنتخب المغربي.
وأضافت المصادر أن أمرابط تلقى العديد من العروض للحصول على خدماته في إسبانيا وهولندا وتركيا وقطر، مشيراً إلى أن اللاعب يفضل الانتظار لنهاية الموسم ودراسة كافة العروض.
وينتهي عقد نور الدين أمرابط مع نادي النصر بنهاية الموسم الحالي.
Source akhbaar24
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