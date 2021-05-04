وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة المعين لدى بوركينا فاسو

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الوزارة اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري.

واستعرض اللقاء الأمور التي تتعلق بأنشطة الوزارة ورسالتها بشكل خاص لخدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال. Source almnatiq





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