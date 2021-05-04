«فلكية جدة» تتوقع أول أيام عيد الفطر

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الراصدين يستعدون لترائي هلال شهر شوال يوم الثلاثاء القادم (29 رمضان 1442)، مشيرة إلى صعوبة رؤيته في تلك الليلة، وأنه يمكن رؤيته مساء الأربعاء بعد القادم (30 رمضان).

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة مساء ذلك اليوم قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس عند الساعة (06:39) مساءً، وبعد ( 12) دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة (06:51) مساءً، وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة هذه الليلة.

وأضاف أنه بعد ذلك بساعات سيصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة (09:59) مساءً، منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها ومبتدئًا شهرًا اقترانيًا جديدًا. وسيتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى «الإهلال» وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة «المحاق» وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه في مساء يوم الأربعاء القادم ( 30 رمضان 1442) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (06:52) مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» (08) درجات وإضاءته (0.6 %) وسيغرب عند الساعة (07:30) مساء، بعد (38 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

وأكدت فلكية جدة، أن التحديد النهائي لبداية عيد الفطر السعيد في السعودية سيكون وفق الإعلان الذي سوف يصدر عن المحكمة العليا.

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