الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الفطر، وقالت إن الإجازة للقطاعين الخاص وغير الربحي تبدأ 29 رمضان وذلك لمدة 4 أيام. وأضافت أن ‏إجازة عيد الفطر للقطاع العام ستبدأ يوم 24 رمضان وتنتهي 5 شوال.



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