السعودية اليوم / الأردن تسجل 1530 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1530 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 694427 حالة شفاء بعد تسجيل 3209 حالات إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8955 حالة.

// انتهى //

16:57ت م

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عمّان 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 715703 إصابات.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 694427 حالة شفاء بعد تسجيل 3209 حالات إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8955 حالة.// انتهى //16:57ت م0145

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