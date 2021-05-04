السعودية اليوم / فلسطين تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا و1502 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس

// انتهى //

16:42ت م

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رام الله 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا و1502 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 129 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 330 مريضا.// انتهى //16:42ت م0142

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