السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يحث على الامتثال للإجراءات الاحترازية واختيار الأوقات المناسبة للتسوق



مكة المكرمة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

وجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت والمراكز التجارية واستمرار الحملات على الأسواق المركزية بمكة المكرمة خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وحث أمين العاصمة المقدسة جميع المنشآت بالامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس

وأهاب معاليه بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال رقم البلاغات الموحد 940، واتباع السلوكيات الصحية السليمة التي ستسهم – بإذن الله – في الوقائية من الفيروس والحد من انتشاره.

// انتهى //

16:33ت م

0137



مكة المكرمة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسوجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت والمراكز التجارية واستمرار الحملات على الأسواق المركزية بمكة المكرمة خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.وحث أمين العاصمة المقدسة جميع المنشآت بالامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا ومنها إجراءات التباعد الجسدي وقياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي باستمرار وارتداء الكمامات وتفعيل تطبيق "توكلنا"، مؤكداً على زوار المراكز التجارية أهمية اختيار الأوقات المناسبة للتسوق والابتعاد قدر المستطاع عن الأماكن التي تشهد ازدحاماً في الأسواق والتجمعات المخالفة، مشدداً على ضبط المخالفات وتكثيف أعمال الرقابة والجولات اليومية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين.وأهاب معاليه بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال رقم البلاغات الموحد 940، واتباع السلوكيات الصحية السليمة التي ستسهم – بإذن الله – في الوقائية من الفيروس والحد من انتشاره.// انتهى //16:33ت م0137

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