السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الشوارع بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لصيانة الشوارع بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة مع احدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات العامة، بقيمة إجمالية بلغت 8.634.890 ريالاً، ولمدة 36 شهراً ميلادياً، وذلك بعد أن تم طرح عملية الصيانة في منافسة عامة.

ويأتي العقد ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة لرفع كفاءة الشوارع والطرق بالمناطق الجبلية، وتطويرها وفق أحدث الوسائل الحديثة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

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16:25ت م

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