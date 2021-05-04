السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 113 ألف جولة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان



المدينة المنورة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة منذ انطلاق شهر رمضان المبارك، 113 ألفاً و826 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام، شملت المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الحدائق والميادين العامة، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية للوقاية من

وأسفرت الجولات عن تسجيل 3446 مخالفة على عدد من المنشآت مع استكمال الإجراءات النظامية والقانونية بحقها، كما تم إغلاق 993 منشأة تجارية لإرتكابها عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح والتساهل في قياس درجة الحرارة للعملاء، إلى جانب مخالفات للتعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ماضية في تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من امتثال المنشآت للتدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى قيامها بحملات توعوية تستهدف مشاركة المجتمع في عملية الرقابة الذاتية، والإلتزام بالبروتوكولات الصحية، داعية إلى المسارعة بالإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 940.

//انتهى//

16:24ت م

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المدينة المنورة 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسنفذت أمانة منطقة المدينة المنورة منذ انطلاق شهر رمضان المبارك، 113 ألفاً و826 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام، شملت المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى الحدائق والميادين العامة، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتزامها بتطبيق الأنظمة والقوانين البلدية.وأسفرت الجولات عن تسجيل 3446 مخالفة على عدد من المنشآت مع استكمال الإجراءات النظامية والقانونية بحقها، كما تم إغلاق 993 منشأة تجارية لإرتكابها عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح والتساهل في قياس درجة الحرارة للعملاء، إلى جانب مخالفات للتعليمات الوقائية.وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ماضية في تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من امتثال المنشآت للتدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى قيامها بحملات توعوية تستهدف مشاركة المجتمع في عملية الرقابة الذاتية، والإلتزام بالبروتوكولات الصحية، داعية إلى المسارعة بالإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 940.//انتهى//16:24ت م0131

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 113 ألف جولة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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