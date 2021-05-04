السعودية اليوم / باكستان تسجل 161 حالة وفاة و3377 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 161 حالة وفاة جديدة، و3377 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 837523 إصابة، منها 86151 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18310 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 733062 حالة.

// انتهى //

16:21ت م

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إسلام آباد 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 161 حالة وفاة جديدة، و3377 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 837523 إصابة، منها 86151 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18310 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 733062 حالة.// انتهى //16:21ت م0129

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