السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى قيرغيزستان



الرياض 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في الرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لقيرغيزستان وسبل تطويرها.

وأشاد السفير إبراهيم الراضي بالآلية الاحترافية للمركز وجهوده الكبيرة في خدمة المحتاجين حول العالم خصوصا قيرغيزستان، التي جاءت نتيجة الدعم اللامحدود الذي يلقاه المركز من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

//انتهى//

16:15ت م

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