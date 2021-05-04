

الرياض 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (999) حالة مؤكدة وتعافي (1005) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9587) حالة منها (1356) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (421300) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (404707) حالات , وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7006) حالات " رحمهم الله جميعاً ، كما تم إجراء (68997) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:12ت م

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الرياض 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أهمية لبس الكمامة وترك مسافة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية , للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (999) حالة مؤكدة وتعافي (1005) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9587) حالة منها (1356) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (421300) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (404707) حالات , وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(14) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7006) حالات " رحمهم الله جميعاً ، كما تم إجراء (68997) فحصا مخبريا.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:12ت م0122

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تُعلن تسجيل (999) حالة مؤكدة وتعافي ( 1005) حالات وتؤكد أهمية لبس الكمامة والتباعد الإجتماعي للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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