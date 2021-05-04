شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت عملية القبول في كلية الملك فهد الأمنية تطورًا على مدى العقود الماضية هذا التطور تكلل عام 1422 هـ بصدور قرار قصر القبول في الكلية على خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

أن يكون المتقدم قد أكمل الثانية والعشرين من عمره، وألا يتجاوز الثلاثين من العمر وقت تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

أن يكون حائزًا على المؤهلات النظامية المطلوبة للتخصصات الجامعية المعلن عنها، وبتقدير لا يقل عن (جيد) من جامعة سعودية أو معادلة مقبولة لدى وزارة التعليم العالي.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

أن يجتاز الامتحانات التقويمية والمقابلة الشخصية.

أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية.

ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو وظيفة عسكرية.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد.

أي شروط أخرى تضعها الكلية.

الإجراءات العامة للقبول فور الإعلان عن طلب قبول دفعة جديدة يبدأ موقع الكلية على الإنترنت في توزيع استمارة طلب الالتحاق الأولي، وكذلك الشروط الواجب توفرها في المتقدم، وعن مواعيد اختبار قياس القدرات العامة والقبول والمراجعة والوثائق المطلوبة. ويستقبل الطلبة وفق جدول زمني معين، ويغلق باب القبول حين يتجاوز العدد خمسة أضعاف المطلوب. بعد ذلك تعد قوائم المقبولين وفقًا للقواعد العامة المنظمة للقبول بالكلية، وتعلن بالطرق المناسبة على البوابة الرسمية للكلية، وعبر وسائل الإعلام المقروءة، وعلى شبكة الإنترنت. وتستكمل الفحوص الطبية للطالب، وتجرى له المقابلة الشخصية.

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