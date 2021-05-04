ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية إلى 204.8 مليار ريال وتراجع العجز بنسبة 78 %

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت إيرادات الميزانية السعودية 7 % خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.

من جهة أخرى تراجعت المصروفات 6 %، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما تراجع العجز 78 %، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.