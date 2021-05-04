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شكرا لقرائتكم ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية إلى 204.8 مليار ريال وتراجع العجز بنسبة 78 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04
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ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية إلى 204.8 مليار ريال وتراجع العجز بنسبة 78 %
خلال الربع الأول من العام الجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت إيرادات الميزانية السعودية 7 % خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.
من جهة أخرى تراجعت المصروفات 6 %، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما تراجع العجز 78 %، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.
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