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ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية إلى 204.8 مليار ريال وتراجع العجز بنسبة 78 %

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

ارتفاع إيرادات الميزانية السعودية إلى 204.8 مليار ريال وتراجع العجز بنسبة 78 %

خلال الربع الأول من العام الجاري

متابعات الخليج 365 - الرياض


ارتفعت إيرادات الميزانية السعودية 7 % خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.

من جهة أخرى تراجعت المصروفات 6 %، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي فيما تراجع العجز 78 %، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.

 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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