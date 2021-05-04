الأرصاد تنبه من أمطار غزيرة وعوالق ترابية على عدد من المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات برياح نشطة وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة وعوالق ترابية في أخرى.

تقلبات جوية حتى الـ 8 مساء

وأوضح المركز، أن محافظات (الدائر، والريث، وفيفا، وهروب) بمنطقة جازان، ومحافظات (العيص، ووادي الفرع) بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.

وأبان أن محافظات (الحرجة، وسراة عبيد، وطريب، وظهران الجنوب) بمنطقة عسير، ومحافظات (أضم، والطائف، والكامل، وميسان) بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وسحبا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.

وأضاف أن محافظات (الأفلاج، والخرج، والعاصمة الرياض، وحوطة بني تميم) بمنطقة الرياض، ستشهد عوالق ترابية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء.

تدن في الرؤية وتساقط للبرد

كما تشهد محافظات (أبها، وأحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل) بمنطقة عسير، أمطارا متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 من مساء اليوم الثلاثاء.

شارك الخبر