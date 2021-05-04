398 حالة إصابة جديدة في الرياض وتسجيل 1005 حالات تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن توزيع الحالات الجديدة بعد تسجيل 999 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1005 حالات تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت الرياض 398 حالة جديدة، ومنطقة مكة المكرمة 241، الشرقية 111، عسير 50، المدينة المنورة 48، جازان 38، القصيم 32، حائل 22، تبوك 18، الحدود الشمالية 15، الباحة 13، الجوف 7 ، نجران 6.

الحالات النشطة والحرجة

وأضافت الوزارة أن إجمالي الحالات بلغ 421300 حالة بعد تسجل 999 حالة إصابة جديدة، وإجمالي التعافي 404707، وإجمالي الوفيات 7006.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9587 حالة والحالات الحرجة 1356 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة .



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