السعودية | “الصحة” تسجل 14 وفاة و999 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 999 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 421300 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7006 حالات وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1005 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 404707 حالات، لافتة إلى أن هناك 9587 حالة نشطة حالياً، من بينها 1356 حالة حرجة.