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اللواء محمد السعد يقف على جاهزية واستعدادات جوازات مطار الملك خالد الدولي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

اللواء محمد السعد يقف على جاهزية واستعدادات جوازات مطار الملك خالد الدولي

شدد على بذل الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان

متابعات الخليج 365 - الرياض

قام مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد أمس، بزيارة إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي، شملت مرافق الجوازات في صالات المطار الدولية (القدوم والمغادرة)، وقف خلالها على جاهزية الإدارة بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.

سرعة ودقة وإتقان

وأكد اللواء السعد لمنسوبي ومنسوبات المطار في زيارته ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار كوفيد – 19، مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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