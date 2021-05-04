شكرا لمتابعة خبر عن توضيح مهم من الطيران المدني بشأن إجراءات السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال تعميم استعدادات المطارات السعودية بعد السماح بسفر المواطنين السعوديين خارج الوطن وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لرحلة آمنة.

وقررت الهيئة السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد-19) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى.

كما سمحت بنقل المواطنين المتعافين من كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وكذلك السماح بنقل المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة.

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 17 مايو 2021م.

ونبهت الهيئة على عموم المسافرين إلى ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم وحرصًا على سلامتهم.