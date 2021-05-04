شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تستدعي 523 مركبة بسبب عيوب في الإطارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 523 مركبة Sierra / Acadia" GMC، شفروليه "Silverado / Traverse"، فورد "F-150 / Super Duty F-250"2020-2018.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء المركبات لاحتمالية تعرض الإطارات لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس، قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة ممايزيد خطر وقوع حادث.

وطالبت وزارة التجارة العملاء بضرورة التواصل مع الشركة للفحص واستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.