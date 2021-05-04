شكرا لمتابعة خبر عن ‏حالات تسجيل مشترك في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن ‏حالات تسجيل مشترك "سعودي" في منشأة قطاع خاص لا يمتلكها قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

وأوضحت المؤسسة، أنه إذا كان عمر المشترك أقل من الستين، وليس موظفًا حكوميًا خاضع لنظام التقاعد، أو موظف حكومي خاضع لنظام التقاعد لا يسجل في التأمينات، وفي الحالة الأولى إذا كان صاحب معاش مبكر يوقف معاشه ويسجل في تأمين المعاشات، تأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 سنة.

وأشارت التأمينات إلى أنه إذا لم يكن صاحب معاش تقاعد مبكر يسجل في تأمين المعاشات وتأمين الأخطار المهنية، وتأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 سنة، بينما إذا كان عمر المشترك 60 أو أكثر وليس لديه مدة اشتراك سابقة، أو لديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض دفعة واحدة فإنه يسجل في تأمين الأخطار المهنية.

وقالت أنه إذا كان لديه مدة اشتراك سابقة لم يستلم عنها تعويض يسجل في تأمين المعاشات وتأمين الأخطار المهنية، بينما إذا كان صاحب معاش وعمره فوق 65 سنة يسجل في تأمين الأخطار المهنية ويستمر في صرف المعاش.

وذكرت المؤسسة أنه إذا كان عمره أقل من 65 سنة وأكثر من 60 سنة يخير بين ما يلي: استمرار المعاش والتسجيل في تأمين الأخطار المهنية، إيقاف المعاش والتسجيل في تأمين المعاشات والأخطار المهنية، فيما أكدت على أن مالك المنشأة الفردية لا يمكن تسجيله لدى منشأته ويمكنه بالتقدم بطلب الاشتراك الاختياري.