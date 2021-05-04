شكرا لمتابعة خبر عن مركز الفلك الدولي: عيد الفطر يوافق 13 مايو في معظم دول العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أنه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضاً، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها، مثل باكستان وبروناي نظراً لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

وقال محمد عودة، أنه بالنسبة إلى الدول التي ستتحرّى الهلال يوم 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون "مستحيلة" بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان، 30 يوماً، ويكون يوم العيد، بحسابات الفلك، يوم الخميس 13 مايو.

وأوضح أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل، ستتحرّى هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها: بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية وعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرّى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا، بينما رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة إفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية.