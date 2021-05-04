شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي يوضح عقوبة تجاهل صاحب العمل التأمين على العاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي، عن مبلغ الغرامة، في حال لم يقم صاحب العمل بالتأمين على الموظفين لديه.

وقال المجلس " في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتأمين على كافة العاملين لديه ومعاليهم المشمولين بالنظام، يتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب، من خلال لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تقر مبلغ الغرامة على صاحب العمل".

وأضاف بأن مبلغ الغرامة لا يزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، بالإضافة إلى توقيع عقوبات أخرى بما يتوافق مع أحكام النظام.