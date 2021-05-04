شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن عقوبة التسجيل الوهمي في التأمينات الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت ‏‎التأمينات الاجتماعية أن الالتزام بوجود علاقة عمل حقيقية يحفظ حق الجميع في الحصول على المنافع التأمينية ، ويجنب الوقوع في المخالفات.

وقالت التسجيل الوهمي دون وجود علاقة عمل حقيقية يترتب عليه فرض غرامة بما لا يتجاوز ضعف قيمة الاشتراكات أو 20000 ريال عن كل حالة

وأضافت صرف التعويضات للمشترك دون وجه حق يستوجب فرض غرامة لاتتجاوز قيمة التعويضات التي صرفت، مع إلزام المستفيد بإعادة تلك المبلغ