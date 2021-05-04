عام / “الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على جازان

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جيزان 22 رمضان 1442 هـ الموافق 04 مايو 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

14:27ت م

0092 Source spa.gov





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