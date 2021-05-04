الرئيس التنفيذي يرعى حفل تخريج طلاب الصف الثالث ثانوي بمدارس الهيئة الملكية بالجبيل

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رعى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي مساء أمس الأحد حفل تخريج طلاب الصف الثالث ثانوي بمدارس الهيئة الملكية وذلك عبر الاتصال المرئي.

‎ حيث ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن فخره واعتزازه بما تحقق في مدينة الجبيل الصناعية خلال هذا العام الذي نشهد به ظروف استثنائية بسب جائحة فيروس كورونا من إنجازات في قطاع التعليم حيث قال تقف الأقلام عاجزة عن تسطيره، وما سطره أبنائنا الطلاب من تفوق في الاختبارات القياسية سواء كان في التحصيلي أو اختبار القدرات العامة أمراً يسجل لمدينة الجبيل الصناعية والمملكة العربية السعودية وهو أمر سنتذكره جميعا بعد الجائحة وعلى مر الأعوام القادمة.

‎ مشيراً إلى أن هذا العام حققت مدينة الجبيل الصناعية اعتماد منظمة اليونسكو باعتبارها أول مدينة تعلم سعودية وأضاف أننا لنضع أيدينا جميعاً مع الخريجين لتكون هذه المدينة هي المدينة الفائزة -بإذن الله- تعالى بجوائز التعلم لعام 2020.

‎ هذا وقد تضمنت فقرات الحفل على عرض لإضاءات تربوية قدمها عدداً من مدراء مدارس المرحلة الثانوية لأبنائهم الخريجين، تلاها كلمة للخريجين ألقاها عدد من الطلاب نيابة عن زملائهم عبروا من خلالها عن مشوارهم التعليمي ومدى كفاءة وجودة البيئة التعليمة التي وفرتها الهيئة الملكية بالجبيل ومدى التقدم التقني المرافق للعملية التعليمية، عقب ذلك قدم عرضاً مرئياً يحمل عنوان رحلة خريج.

‎ وفي ختام الحفل تم عرض لوحة التكريم للطلاب المتفوقين للصف الثالث ثانوي في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل.