“سكني” يطلق 5 مخططات جديدة في العلا وعفيف

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أعلن برنامج “سكني” إضافة 5 مخططات سكنية جديدة ضمن المخططات السكنية المتاحة للحجز، ودعا الراغبين في الاستفادة من هذه المخططات لزيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال الإجراءات.
وأوضح البرنامج في بيانٍ صحفي اليوم (الثلاثاء)، أنه فعَّل الحجز الإلكتروني لـ5 مخططات جديدة في منطقتي المدينة المنورة والرياض، بواقع 4 مخططات في محافظة العلا هي (المحاش الشمالي، و”/834″، و”/930″ والميدان)، إضافةً إلى مخطط “صوية” في محافظة عفيف.
وأشار إلى أن إجمالي المُخططات المطروحة عبر “سكني” بلغ 223 مخططاً، توفّر أكثر من 180 ألف أرض.
Source akhbaar24
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