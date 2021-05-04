«أم القرى» تفتح التقديم على «الدراسات العليا».. إجراءات جديدة في القبول

أعلنت جامعة أم القرى ممثَّلةً في عمادة الدراسات العليا، فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية، وبدون رسوم دراسية) والبالغ عددها 82 برنامجًا في مختلف المراحل (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) للعام الجامعي 1443هـ، اعتبارًا من يوم الأربعاء 7 شوال 1442هـ، الموافق 19 مايو 2021م، حتى يوم الاثنين 12 شوال، الموافق 24 مايو، عبر البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة.

وقالت جامعة أم القرى، إنه سيتم إعلان نتائج المرشحين للقبول في البرامج يوم الاثنين 26 شوال 1442هـ، الموافق 7 يونيو 2021م.

وأشار عميد عمادة الدراسات العليا د. سليمان السعيد، إلى شروط القبول المحددة ضمن اللائحة الموحدة للدراسات العليا، والمطبَّقة على الجامعات السعودية كافَّةً، مؤكِّدًا على توافق البرامج الدراسية من حيث الأنظمة والمستوى الدراسي أو الشهادة؛ باعتبارها برامج أكاديمية معتمَدة من اللائحة، ويقتصر الاختلاف في أن ذات الرسوم الدراسية تُقدَّم خارج أوقات الدوام الرسميِّ؛ مما يتيح للموظفين فرصة الالتحاق بها وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

وأضاف أن الجامعة أقرَّت بعض الإجراءات الجديدة في القبول ضمن الشروط الخاصة مثل: رفع درجة الحد الأدنى في شرط اختبار القدرات للجامعيين لبرامج الدبلوم العالي، والماجستير والدكتوراه، سواء كانت برسوم دراسية أو بدون؛ بحيث تكون الدرجة الدنيا المطلوبة للقدرات العامة للجامعيين للقبول في برامج الدبلوم العالي 65 درجة، و70 درجة للقبول في برامج الماجستير، و75 درجة للقبول في برامج الدكتوراه. وكذلك تعديل الدرجة المطلوبة في اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية في بعض البرامج الدراسية. موضحًا أن الجامعة أعادت النظر في الشروط الخاصة لآلية القبول في برامج الدراسات العليا لتحسين المخرجات العلمية والبحثية؛ تماشيًا مع متطلبات سوق العمل ولتطوير ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية.

الجدير بالذكر أن عدد الطلبة المنتظمين في برامج الدراسات العليا بالجامعة حاليًّا ما يقارب 8775 في المجموع، بواقع 715 طالبًا وطالبةً في برامج الدبلوم العالي، و6349 طالبًا وطالبةً في برامج الماجستير، و1711 طالبًا وطالبةً في برامج الدكتوراه، وعدد الكليات التي تقدِّم البرامج الدراسية 21 كليةً ومعهدًا في مختلف التخصصات.