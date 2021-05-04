الصخري يتوقع طقس أواخر رمضان وأيام العيد: سحب رعدية ورياح مغبرة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، أن يكون الطقس أواخر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك «غير مستقر» على بعض مناطق المملكة.

وقال الصخري –عبر حسابه على تويتر- إنه من المحتمل - مبدئيًا - أن تكون أجواء ختام شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، غير مستقرة؛ وذلك بتشكل سحب رعدية وتكوينات ممطرة متفاوتة، وأحيانًا رياح مثيرة للأتربة والغبار؛ خلال فترات الظهيرة والعصر وبقية المساء، على أجزاء من مناطق غرب وشمال ووسط المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والشرقية.

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