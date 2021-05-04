السجن وغرامة تصل لـ200 ألف ريال.. عقوبة مخالفة الحجر الصحي لكورونا

جددت النيابة العامة، التذكير بعقوبات جريمة انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي، مشيرة إلى أنها تصل الى السجن والغرامة.

وذكرت النيابة –عبر تويتر- أنه صوناً للصحة العامة، ووقاية من تفشي فيروس كورونا، يُحظر انتهاك أحكام الحجر الصحي -الصادرة عن الجهة المختصة- من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم أو المشتبه في إصابتهم، ومن يفعل ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

وأوضحت النيابة ان كل من انتهاك تعليمات العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة بشان فيروس كورونا - دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعة أو نظامًا - يعاقب بالعقوبات الآتية:

ـ السجن مدة تصل إلى سنتين.

- غرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

ـ إبعاد المقيم المدان عن المملكة، ومنعه من الدخول إليها نهائيًا.

- مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

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