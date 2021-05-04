دلع مدخلي.. صور توثق تكريم نائب أمير جازان لأصغر مؤلفة

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة، الطالبة دلع بنت جابر مدخلي الطالبة، مؤلفة كتاب "مدى التأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها" الحاصل على إجازة من وزارة الإعلام، والذي تم إعداده من قبلها بمساعدة من والدها.

وتسلم الأمير خلال الاستقبال، نسخة من الكتاب، وكرم المؤلفة الصغيرة نظير إنجازها وإنتاجها العلمي من خلال تطرقها لموضوع مهم وحيوي، وأثنى نائب أمير منطقة جازان، على ما أنجزته الطالبة الذي يعد نموذجاً مشرفاً ويحتذى به من قبل جميع الطلاب والطالبات، داعياً للمزيد من الإبداعات على المستويات العلمية والثقافية كافة، والسعي لتنشيط حركة التأليف والكتابة.

من جهته ثمن جابر مدخلي والد الطالبة، الدعم والمتابعة المباشرة من سمو أمير منطقة جازان ونائبه لمسيرة التعليم في المنطقة وحثهما الدائم على إبراز الطاقات التربوية والطلابية.