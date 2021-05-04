بالفيديو.. وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 1590 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية

رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، حفل تخريج 1590 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية.

وقال وزير الداخلية –عبر حسابه على تويتر- : «برعاية قيادتنا الكريمة، سعدت بتخريج 1590 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية، لينضموا مع زملائهم الذين سبقوهم لتحقيق تطلعات قيادتهم، مستذكرين مسيرة 88 عامًا للكلية في إعداد القادة وتأهيلهم، ومستمرين في تطوير البرامج النوعية لرفع كفاءة رجال الأمن. أبارك للخريجين وذويهم».

وأوضحت وزارة الداخلية –عبر تويتر- أن الخريجين يمثلون الدورة التأهيلية رقم 50 للضباط الجامعيين والدفعة 62 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعتين 9 و10 من طلبة البرنامج الاكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي.

وتضمن الحفل، العرض العسكري الذي تضمن مسيرة الخريجين، ومراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف الى الرقيب الخلف، وقسم الولاء والطاعة.

برعاية قيادتنا الكريمة، سعدت اليوم بتخريج 1590 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية، لينضموا مع زملائهم الذين سبقوهم لتحقيق تطلعات قيادتهم، مستذكرين مسيرة 88 عامًا للكلية في إعداد القادة وتأهيلهم، ومستمرين في تطوير البرامج النوعية لرفع كفاءة رجال الأمن. أبارك للخريجين وذويهم. pic.twitter.com/lM3g67aYKM — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) May 4, 2021

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