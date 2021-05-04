القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم تحرير بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى ملك مملكة هولندا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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