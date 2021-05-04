هيئة الاتصالات تدعو إلى الاستفادة من الرقم المجاني (800) في خدمة عملائها

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات والشركات إلى الاستفادة من الموارد الرقمية المجانية عبر الرقم (800) لخدمة عملائهم، حيث تتيح الهيئة هذه الأرقام بهدف رفع مستوى جودة الخدمات لدى المنشآت الخدمية والتجارية، والتسهيل على العملاء، وعدم تحملهم أعباء مالية.

ونوَّهت بأنها وفّرت الموارد الترقيمية الكافية للرقم المجاني (800) لدى مقدمي الخدمات ضمن بيئة تنافسية، وتمكين الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة.

وأوضحت الهيئة بأنها ألزمت في وقت سابق جميع الجهات التي تقع تحت صلاحياتها التنظيمية مثل مقدمي خدمات الاتصالات والبريد بتوفير رقم اتصال مجاني لخدمة العملاء، وتأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيد من قبل مقدمي الخدمات، وإتاحة التواصل مع القسم وتقديم الشكاوى عبر جميع الوسائل الممكنة، سواء إلكترونية أو عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي، وعدم إلزام المستفيد بوسيلة واحدة لتقديم شكواه، وأن يكون الوصول إلى هذه الوسائل واضحًا وميسرًا ومجانًا، وذلك بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة.

أشارت إلى أنَّ كلّ جهة تتحمل مسؤولية حماية العملاء في القطاع الذي يقع تحت إشرافها من خلال إلزام الشركات التجارية بتقديم خدمة العملاء عبر الأرقام المجانية.

يذكر أنَّ دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتحدّد في توفير الموارد الترقيمية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة، وتخصيصها لمقدمي خدمات الاتصالات لإتاحة خيارات متنوعة بأسعار تنافسية للمنشآت التجارية والحكومية، ومنها اختيار أرقام الاتصال المجاني لخدمة مستفيدي وعملاء تلك المنشآت.