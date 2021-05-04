تطبق اليوم.. 13 تعديلًا على بروتوكولات الوقاية من كورونا بالمراكز التجارية

أوضحت وزارة التجارة، تعديلات البروتوكولات الوقائية للمراكز التجارية والمولات في: آلية منع تجمهر العملاء، وعند المداخل والمخارج، والتي يبدا تطبيقها من اليوم الثلاثاء 22 رمضان 1442هـ .

وأوضحت وزارة التجارة –عبر تويتر- أن التعديلات تتضمن التالي:

ـ استخدام تطبيق «توكلن») للتحكم في الطاقة الاستيعابية التي تزيد عن 100 شخص «عدا العاملين».

ـ في حال تعطلت خدمة «توكلنا» لإدارة التجمعات، يتوجب على إدارة المنشأة استخدام طريقة فعالة لضبط أعداد الزوار وفقًا للطاقة الاستيعابية.

ـ يجب على إدارة المحلات والمولات والمجمعات الملزمة بتطبيق «توكلنا» لإدارة التجمعات الرفع بالمساحة والطاقة الاستيعابية على برنامج «توكلنا» وفقًا للضوابط، وستقوم الجهات المختصة بالتحقق من صحة البيانات.

ـ فيما يخص المولات والمجمعات يكتفي بقياس درجة الحرارة عند مداخل المولات ولا يشترط ذلك عند كل محل داخلي

ـ يكون الأكل والشرب في الأماكن المخصصة لذلك، ويمنع تمامًا التجول بالمشروبات أو المأكولات سواء للأطفال أو البالغين

ـ منع أي عمليات تجارية مع المخالفين للإجراءات الاحترازية «مثل: غير المتلزمين بوضع الكمامة بالشكل الصحيح أو غير الملتزمين بالتباعد» وإخراج المخالف من المنشأة.

ـ تخصيص عدد كاف من حراس الأمن ورجال الأمن لمنع التجمهر والتزاحم عند البوابات الخارجية ومداخل المراكز التجارية.

ـ توفير مسارات متعرجة للانتظار عند البوابات بما يضمن التباعد وعدم التجمهر ومنع دخول اي مخالف للإجراءات الاحترازية.

ـ يسمح لحاملي تذاكر السينما مسبقة الدفع بالدخول والتوجه مباشرة للصالات المخصصة، مع تطبيق البروتكولات الخاصة.

ـ وضع لوحات إرشادية على كل مدخل تبين الطاقة الاستيعابية، والتشديد على تطبيق التباعد بين الأفراد.

ـ استخدام «توكلنا» الإدارة التجمعات وتوفير ملصق الباركود الخاص «توكلنا» عند بوابات الدخول والخروج والتأكد من قيام العميل بمسح الباركود عند الدخول والخروج.

ـ وضع علامات وملصقات التباعد في الساحات الخارجية وقبل المداخل، لمنع التجمهر.

ـ يجب على حراس الأمن عدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد أن يقوم بتسجيل الخروج عن طريق تطبيق «توكلنا».

وأشارت وزارة التجارة الى أن الإجراء السابق كان كالتالي «تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة (إن وجد) بدعمه بحراس أمن أو موظفين في المداخل والمخارج وداخل المركز للتأكد من اتباع البروتوكولات، ويستثنى من ذلك المراكز الصغيرة كالبقالات والتموينيات فيكتفي بعامل من نفس المحل التنظيم الدخول ومنع التزاحم».

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