إيقاف مقيم قتل أحد أبناء جنسيته عقب مضاربة بينهما في مكة

أوقفت النيابة العامة بمكة المكرمة مقيمًا مالي الجنسية، 21 عامًا، إثر قيامة بقتل أحد أبناء جنسيته، 19 عامًا، عقب مضاربة بينهما بحي الكعكية، وتسببت لطمه كفّ وضربه على الرأس في وفاة المجني علية بالحال.

وفي التفاصيل، تلقَّت غرفة العمليات الأمنية الموحدة 911 بلاغًا عن مضاربة بين مقيمين من الجالية المالي بحي الكعكية ووفاة أحدهم متأثرًا من لطمة كفّ، وضربه على الرأس بآلة حديدية، وباشرت كافة الجهات الأمنية الحالة، وتمّ ضبط الجاني وتسليمه مركز شرطة الكعكية.

وجرى نقل الجثة لثلاجة الوفيات بمستشفى النور التخصصي، وتمَّ طلب إخضاعها للكشف من قبل لجنة الطب الشرعي، وتولت النيابة العامة بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة ممثله بمركز شرطة الكعكية التحقيق مع الجاني بحكم الاختصاص، وتم إيقافه على ذمة التحقيقات في انتظار نتائج الطب الشرعي قبل تحويله للمحكمة الشرعية.