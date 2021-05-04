تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، بالرغم من تراجع المعدن الأصفر عالميا.



وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 215.57 ريال (57.49 دولار) مقابل 213.16 ريال (56.84 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 188.62 ريال (50.30 دولار)، مقابل 186.51 ريال (49.74 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.68 ريال (43.11 دولار)، مقابل 159.87 ريال (42.63 دولار)، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 125.75 ريال (33.53 دولار)، مقابل 124.34 ريال (33.16 دولار)، أمس.

وقفز سعر أوقية الذهب (الأونصة) إلى 6708.75 ريال (1789 دولارا) مقابل 6633.75 ريال (1769 دولارا)، أمس.

وزاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1509 ريالا (402.40 دولار)، مقابل 1492.12 ريال (397.90 دولار)، أمس.

وعالميا، نزلت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1786.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير/شباط الماضي عند 1797.75 دولار يوم الإثنين.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1785.50 دولار.

وقال هاريش في. رئيس بحوث السلع في جيوجيت فايننشال سيرفسيز "السبب الرئيسي للتصحيح الطفيف قوة الدولار"، مضيفا أن حفاظ الدولار عل قوته من المرجح أن يضغط على الذهب.

ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، مما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي عملات أخرى.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس أن أداء الاقتصاد الامريكي أفضل ولكن "لم يتجاوز الخطر بعد".

ويريد البنك المركزي الأمريكي الإبقاء علي سياسة التيسير النقدي في المستقبل القريب، لكن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي أثارت تكهنات بالتراجع عن دعم الاقتصاد أسرع مما هو متوقع.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.