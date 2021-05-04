شراكة استراتيجية.. 54 مقاتلة فرنسية تتوشح بعلم مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبية مصرية لـ"رافال" الفرنسية ترفع عدد المقاتلات الحاملة لألوان علم البلد العربي لـ54 وتجعل قواته الثانية من ناحية تشغيل أسطول مماثل.

شركة "داسو" الفرنسية لصناعة الطائرات، قالت إن "هذا الطلب الجديد يكمل عملية أولى اشترت خلالها مصر 24 مقاتلة رافال عام 2015".

ووفق بيان صادر عن الشركة "ترفع الطلبية الجديدة عدد مقاتلات رافال التي تحمل ألوان العلم المصري إلى 54".

وأشارت إلى أن ما تقدم "يجعل القوات الجوية المصرية الثانية في العالم بعد القوات الجوية الفرنسية من ناحية تشغيل مثل هذا الأسطول من رافال".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة إريك ترابييه، قوله إن الأمر يشكل أيضا "دليلا على الصلة التي لا تتزعزع التي تربط مصر (...) وشركة داسو منذ ما يقرب من 50 عاما".

شراكة استراتيجية

بدورها، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الثلاثاء، أن طلبية مصر 30 مقاتلة من طراز رافال "تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر".

وأكدت الوزارة في بيان، أن "هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر في حين أن بلدينا منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما".

وشددت على أن العقد الجديد "يعكس الثقة المتجددة لشريكنا في هذه الطائرة الفرنسية"، مشيرة إلى أن "تصدير معدات عسكرية هو جزء من السياسة الدفاعية والأمنية لفرنسا".

كما لفتت إلى أنها "حيوية أيضا لصناعة الدفاع لدينا ومعدات جيوشنا، وتساهم أيضا في الحكم الذاتي الاستراتيجي وتأثير بلدنا".

وبحسب وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، يفترض أن يوفر هذا العقد نحو 7 آلاف وظيفة في فرنسا على مدى ثلاث سنوات.

ومن المنتظر أن تسلم باريس أول طائرة بعد 3 سنوات من دخول العقد حيز التنفيذ.

وتبلغ قيمة الصفقة 3.95 مليارات يورو منها 200 مليون للصواريخ بحسب موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الذي كشف المعلومات الإثنين.