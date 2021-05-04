تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 188.58 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، انخفاضاً مفاجئاً.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يعد أعلى العيارات الذهبية في السعودية ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسي مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى 215.52 ريال سعودي مقابل 57.47 دولار.

الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودي، عيار 14 نحو 125.72 ريال، مقابل 33.52 دولار.

وبلغت أسعار الذهب عيار 22 نحو 197.56 ريال $52.68.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 188.58 ريال $50.28

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 161.64 ريال $43.10

وبلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 125.72 ريال $33.52

كما سجلت أسعار الذهب عيار 12 نحو 107.76 ريال $28.73



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