شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 74 منشأة مخالفة للإجراءات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 74 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4082 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 134 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.