الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

المطلق يوضح حكم صرف الزكاة إلى فقير عليه إيجار السكن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم صرف الزكاة إلى فقير عليه إيجار السكن.

أوجه دفع الزكاة

وقال الشيخ عبدالله المطلق: “يمكن أن تُدفع الزكاة في إيجار السكن للفقير، وإعانة الزواج والعلاج”.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أنه يمكن أيضا أن تدفع الزكاة للإعانة في المأكل، والمشرب، وتعليم الفقير، وسداد الديون عنه”.



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