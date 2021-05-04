غدًا.. بدء القبول في 21 برنامجًا للدراسات العليا بجامعة بيشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

متابعات الخليج 365 - بيشة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة فتح باب القبول في (21) برنامجًا للدراسات العليا للعام الجامعي المقبل (1443هـ) للطلاب والطالبات، في تخصصات التربية والآداب والأعمال والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء 23/09/1442هـ وحتى يوم السبت 17/10/1442هـ عن طريق بوابة القبول الإلكترونية: https://qrgo.page.link/LRxLu

شروط القبول

وأوضحت العمادة بأنه يشترط للقبول في البرامج أن يكون المتقدم سعوديًا أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا، مع تقديمه لتزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، وأن يجتاز الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية التي تجريهما الأقسام العلمية أو بهمها معًا إن وجدت، بالإضافة إلى الشروط الخاصة لكل برنامج. مضيفة بأن المفاضلة تكون بين المتقدمين وفقًا للآتي: يخصص للمعدل التراكمي للبكالوريوس (50%)، ويخصص لدرجة اختبار القدرات الجامعيين (40%)، ويخصص لدرجة المقابلة الشخصية أو الاختبار أو بهما معًا (10%). مؤكدة على أن فتح البرامج يتم بناء على أعداد المقبولين فيه.

البرامج المتاحة

وذكرت العمادة أن البرامج المتاحة في تخصصات كلية التربية هي: ماجستير التربية في أصول التربية (المقررات والرسالة)، ماجستير التربية في أصول التربية (المقررات والمشروع البحثي)، ماجستير التربية في القيادة التربوية (المقررات والرسالة)، ماجستير التربية في القيادة التربوية (المقررات والمشروع البحثي)، ماجستير التربية في علم النفس – مسار الإرشاد النفسي (المقررات والمشروع البحثي)، ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة. (المقررات والمشروع البحثي)، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية (المقررات والرسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم (المقررات والرسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية (المقررات والرسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس الرياضيات (المقررات والرسالة)، ماجستير التربية في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية (المقررات والرسالة)، ماجستير التربية في تقنيات التعليم (المقررات والرسالة)، ماجستير التربية في تقنيات التعليم (المقررات والمشروع البحثي).

كما أن التخصصات المتاحة في كلية الآداب هي: ماجستير الآداب في التاريخ الإسلامي (المقررات والرسالة)، ماجستير الآداب في اللغة العربية – الأدب والنقد (المقررات والرسالة).

أما برامج كلية الأعمال فتحتوي على: ماجستير إدارة الأعمال مسار إدارة الأعمال عام (المقررات والمشروع البحثي)، ماجستير إدارة الأعمال – مسار إدارة المشاريع (المقررات والمشروع البحثي)، ماجستير إدارة الخدمات الصحية (المقررات والمشروع البحثي).

أما برامج كلية الهندسة: برنامج ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة (المقررات والرسالة)، ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية (المقررات والمشروع البحثي).

وبالنسبة لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات: ماجستير العلوم في الأمن السيبراني (المقررات والرسالة).

كما أوضحت العمادة بأن في حال وجود استفسارات يمكن الاتصال على الأرقام المباشرة لعمادة القبول والتسجيل خلال أوقات الدوام الرسمي: (0176238370 – 0176238457)، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا: [email protected] أو واتس آب عمادة الدراسات العليا: (0176238352).



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