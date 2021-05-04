الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04

العثور على رفات مفقود بالطائف بعد 6 سنوات من اختفائه

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فريق غوث للإنقاذ، مساء أمس الاثنين، العثور على رفات شخص فُقد عام ١٤٣٦هـ، بجبال كرا الهدا أثناء ذهابه لأداء فريضة الحج.

تحليل الحمض النووي

ومن جانبها أوضحت أسرة المفقود أنه تم التعرف عليه من خلال تحليل الحمض النووي.

وأشارت الأسرة إلى أن التعزية في الفقيد، رحمه الله، ستكون من خلال الاتصال بالجوال نظرا للظروف الراهنة.

شارك الخبر