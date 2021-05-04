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شكرا لقرائتكم المنيع يوضح حكم تنظيف الأسنان بالمعجون أثناء الصيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-04
المنيع يوضح حكم تنظيف الأسنان بالمعجون أثناء الصيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، حكم تنظيف الأسنان بالمعجون أثناء الصيام.
شرط استخدام المعجون
وقال الشيخ المنيع: “إن تنظيف الأسنان بالمعجون لا يؤثر على الصيام، إذا لم يصل إلى الحلق شيء منه”.
أشياء محاطة بالشك
وتابع الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع “أن الابتعاد عن مثل هذه الأشياء المحاطة بالشك في أوقات الصيام يكون أفضل”.
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